“Il Sindaco comunica che, alla data di venerdì 03 aprile, i casi acclarati di positività al virus Covid-19 nel territorio comunale, sottoposti al regime di isolamento domiciliare fiduciario, sono n. 1. I soggetti altresì che, per aver avuto contatti stretti con i casi confermati di Covid-19, sono attualmente sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h del decreto legge n. 6 del 23.02.2020, sono n. 3”.

È quanto si legge in una nota diramata dal Comune di Bulzi che aggiunge: “La situazione è sotto controllo, monitorata e seguita da tutti gli enti interessati. Allo stato attuale si è in grado di affermare che non è il caso di allarmarsi oltre il normale, basta seguire rigorosamente le disposizioni del governo e della regione: allontanarsi da casa il meno possibile, specialmente se anziani, e solo in caso di estrema necessità, evitare incontri con altre persone e sempre con mascherine e guanti. Gli anziani che avessero necessità possono chiedere l’intervento di volontari”.