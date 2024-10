Dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico è l’obiettivo dell’iniziativa Earth Hour (Ora della Terra) la grande mobilitazione mondiale del WWF alla quale ha aderito anche il Comune di Castelsardo.

Questa sera per tutta la notte, le luci della grande piazza centrale saranno regolate al minimo, per dare, spiegano gli amministratori, “Anche in questo momento di emergenza, un piccolo, ma importante contributo e manifestare insieme contro i cambiamenti climatici”.