Alessandro Carcassi aveva solamente 20 anni. È morto dopo essere precipitato dal terzo piano di una palazzina in via Piero della Francesca a Cagliari, nel quartiere Mulinu Becciu. Il ragazzo venerdì mattina aveva ottenuto un permesso premio ed era uscito dal carcere minorile di Quartucciu dove era detenuto, per festeggiare il suo compleanno. Ha trascorso la giornata con gli amici e poi a Pirri a casa della nonna. Poi in serata si era recato in via Piero della Francesca, dove abitava prima della detenzione.

Secondo alcuni testimoni, come si legge su L’Unione Sarda, Alessandro sarebbe dovuto salire al quarto piano dove abita una persona a lui cara. Il giovane si è arrampicato utilizzando uno dei tubi per le acque di scolo, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Un volo di una decina di metri e poi lo schianto sul marciapiede.

Il personale sanitario del 118 giunto sul posto nulla ha potuto fare per salvare la vita ad Alessandro. Il magistrato di turno ha classificato la tragedia come incidente e restituito la salma alla famiglia per i funerali.