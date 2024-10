Dal 4 gennaio il Comando Stazione Carabinieri di Nuoro ha un nuovo Comandante. È il Luogotenente Cariche Speciali Pietro Murgia che è stato assegnato al nuovo incarico in ragione della sua pregressa e consolidata esperienza professionale.

56enne, originario di Olzai, il Luogotenente Murgia ha ricoperto numerosi incarichi nella penisola e in Sardegna, distinguendosi quale Comandante delle Stazioni di Cormons (GO) e Lula e prima ancora quale responsabile dell’Aliquota Carabinieri di Tolmezzo (UD) e Nuoro delle Sezioni di Polizia Giudiziaria delle rispettive Procura della Repubblica.

Ha comandato la Squadra Motociclisti del Nucleo Radiomobile Comando Provinciale di Trieste con incarichi di scorta si sicurezza e d’onore. Nell’arco della sua pluriennale attività di servizio, ha partecipato ad importanti indagini di Polizia Giudiziaria, anche in questo Capoluogo, prestando servizio al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri, sul traffico di sostanze stupefacenti, sulle rapine in danni di istituti di credito, ricevendo encomi ed elogi per le brillanti attività portate a termine.