Si sono conosciuti in una occasione triste e di grande emergenza e tra loro, gli uomini delle polizia locale di Sassari e quelli di Amatrice, è rimasto un legame stretto e ancora oggi molto forte. Un sentimento di stima e affetto che in questi giorni si è rinsaldato con la visita a Sassari del comandante della polizia municipale di Amatrice Gianfranco Salvatore.

Il responsabile della polizia locale del piccolo paese della provincia di Rieti sconvolto dal terremoto dello scorso anno ieri è stato ricevuto a Palazzo Ducale dal sindaco di Sassari Nicola Sanna.

Ad accompagnarlo il comandante della polizia locale Gianni Serra e gli agenti Alan Gron e Antonio Dettori tra i primi a partire per Amatrice a il 19 settembre scorso. Da quel giorno iniziò la missione della polizia municipale sassarese che è durata per 110 giorni. A partire da Sassari, per portare il loro contributo di aiuto anche psicologico sino a Natale 2016, sono stati 100 agenti, alcuni dei quali sono ritornati per più di una missione.

Prima dei saluti, scambio di doni con il sindaco di Sassari che ha donato al comandante Salvatore un libro sui candelieri mentre il comandante ha consegnato al primo cittadino sassarese due felpe della polizia di Amatrice.