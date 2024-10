Nella giornata di ieri il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, il Generale Paolo Nardone, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore, il Colonello Vincenzo Bono, e dal Comandante Provinciale di Nuoro, Colonello Saverio Ceglie, ha fatto visita ai militari della Stazione Carabinieri di Desulo e della Squadriglia di S’Arcu de Tascusì, impegnati, come tutti i Carabinieri della Compagnia di Tonara, a fornire ausilio e supporto alla popolazione locale in occasione delle eccezionali precipitazioni nevose degli ultimi giorni, in un contesto, quale il territorio di Desulo, già dislocato ad una altitudine che spazia dai 1000 ai 1200 metri sul livello del mare, reso ancora più disagiato a causa delle condizioni meteo particolarmente avverse.

Il Comandante ha voluto portare la propria vicinanza ai militari, incitandoli a proseguire nel proprio operato, e li ha ringraziati, esprimendo soddisfazione, nell’essersi prodigati in favore di tutti i cittadini.