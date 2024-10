Originario di Bari, 47enne, il Colonnello Cesario Totaro torna in Sardegna dopo aver lavorato a stretto contatto con alcuni suoi colleghi in terra sarda, di cui nutre profonda stima.

Ha intrapreso la carriera militare all'età di 16 anni presso la scuola "Nunziatella" di Napoli, tra i molteplici incarichi è stato comandante di Plotone di Compagnia presso la scuola allievi a Roma, ha presieduto le compagnie territoriali di Biella e Torino, ha ricoperto diversi incarichi come aiutante di campo del capo di Stato Maggiore della Difesa, arriva dal centro di lingue estere dell'Arma.

Oggi in via Nuoro, l'incontro con i giornalisti a cui ha ribadito la fondamentale collaborazione della Benemerita non solo con gli organi di stampa, le altre forze dello e le Autorità, ma soprattutto quella con i cittadini: "La mia priorità - ha detto Totaro - è quella di conoscere il territorio e le esigenze dei cittadini, perché noi siamo al servizio delle gente". In queste prossime settimane proseguiranno gli incontri ufficiali con gli altri rappresentanti delle Istituzioni militari e civili.