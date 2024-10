Dopo le polemiche e le tensioni, e soprattutto i ritardi, il collegato alla Finanziaria approda in aula. La conferenza dei capigruppo ha calendarizzato i lavoridopo quasi cinque mesi dall'approvazione della legge di stabilità.

Per mercoledì 21 giugno, alle 10, è stata fissata la seduta in cui sarà esaminato il testo licenziato dopo molte settimane e molti stop dalla commissione Bilancio. La riunione dei presidenti dei gruppi ha anche deciso che martedì 20 giugno, alle 17, gli stessi capigruppo incontreranno una delegazione dei sindacati del settore sanità. A chiederlo sono stati i gruppi di opposizione per "riparare al rifiuto da parte dell'assessore Doria di incontrare oggi una delegazione dei manifestanti dei sindacati rappresentativi dei dirigenti medici e dei lavoratori del comparto", arrivati a Cagliari da tutta l'Isola per protestare contro la condizione della sanità.

"Non è accettabile che chi ha il dovere di ascoltare le loro istanze fugga dalle proprie responsabilità dalla porta sul retro. Chiediamo una presa di distanza netta delle forze del consiglio regionale, maggioranza compresa", ha sottolineato Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti chiedendo l'incontro.