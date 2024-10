Il volto tumefatto e profondamente segnato dalla tragedia che, pur risparmiandogli la vita, si è abbattuta su di lui.

Gavino Chighine era in macchina col collega Luca Tanzi quando all'improvviso l'asfalto è mancato sotto le ruote e son precipitati in una voragine.

"Mi ricordo che stavamo scortando un’ambulazna da Galtellì verso Nuoro" racconta Chighine alle telecamere di Rai Uno "A bordo del mezzo di soccorso c'erano due persone in ipotermia. Ogni tanto ci voltavamo per vedere se l'ambulanza era dietro di noi". Poi il dramma: "A un certo punto ho sentito un frastuono e mi sono trovato sotto sopra. Ero convinto fossimo usciti di strada. Un mio collega, non so chi, mi chiedeva aiuto: ma io non mi potevo muovere, non potevo far nulla perché fisicamente ero bloccato".

In quegli attimi velocissimi e confusi è andato via Luca Tanzi, il poliziotto morto per aiutare la gente.