Si è tenuto ieri 9 luglio, presso il Museo della Tonnara di Stintino, il convegno dal titolo “Cinema e territorio. Il cinema come industria sostenibile”, organizzato dal Sardinia Film Festival e patrocinato dall'Anci Sardegna.

All'incontro hanno partecipato varie personalità della politica sarda ed esperti del settore cinematografico. La tavola rotonda, moderata dalla giornalista Gabriella Gallozzi, è stata introdotta dal direttore artistico del festival, Carlo Dessì. «Tredici anni fa siamo partiti con un sogno, quello di un progetto che potesse collegare le diverse realtà della Sardegna attraverso il cinema, nell’ottica di riportare una ricaduta di sviluppo economico su tutto il territorio. Quest’anno iniziamo a vedere il concretizzarsi di questo sogno», queste le sue parole.

Dopo i saluti di Francesca Demontis (Assessora alla Cultura del Comune di Stintino), hanno preso la parola il Sindaco di Alghero, Mario Bruno e il primo cittadino di Bosa, Luigi Mastino. Subito dopo sono inteventuti l’Assessore regionale alla Cultura, Giuseppe Dessena, il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda e quello di Gavoi, Giovanni Cugusi. Erano Presenti anche delegazioni di Sassari, Villanova Monteleone e Porto Torres.

Anna Olivucci (Marche Film Commission) ha manifestato forte entusiasmo per la presenza di tanti amministratori, “segno di una grande attenzione da parte della politica che fa ben sperare per la Sardegna”. Nevina Satta (Ceo della Sardegna Film Commission), ha posto l’accento sull’idea di network tra le diverse rappresentatività del settore, indicando l’Anci come primo alleato, per l'occasione rappresentato dal Presidente Emiliano Deiana.

L’Assessore alla Cultura del comune di Bari, Silvio Maselli (Presidente di Italian Film Commission e segretario generale Anica)ha sottolineato com il cinema possa essere veicolo di promozione del terroir, un concetto francese che in qualche modo indica l’insieme degli elementi identitari di un territorio.

Val Kupeev (Rappresentante delle Film Commission della Russia), ha evidenziato come il confronto tra organizzazioni sia fondamentale per lo scambio di reciproche esperienze virtuose. Massimo Zedda ha quindi richiesto ufficialmente un prossimo incontro a livello Anci per rilanciare le tematiche sviluppate durante il convegno.

Gennaro Aquino si è soffermato sull'attività del location manager mentre Fabrizio Saracinelli ha esposto il punto di vista del produttore.

Di appositi finanziamenti legati ai fondi strutturali ha invece parlato Andrea Fontana, un viatico importante per i Comuni, le film commission e i professionisti del settore cinema per trovare una strada comune affinché il cinema in Sardegna possa diventare un'industria sostenibile per la promozione del territorio.