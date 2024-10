Il popolo sardo è celebre per la sua longevità e il segreto dell'eterna giovinezza sta nel fatto che gli abitanti della Sardegna bevono vino Cannonau.

A dirlo, come riferisce Winenews, è il dottor Mehmet Oz, il chirurgo più famoso d'America seguito da milioni di persone che, nel suo talk show medico trasmesso in Italia da La7 'The Dr. Oz Show', ha dichiarato che il vino sardo per eccellenza fa bene alla salute.

Il segreto del rosso 'elisir' sarebbe nel suo vitigno che contiene procyanidinis, potente antiossidante con benefici vascolari da 5 a 10 volte in più delle altre varietà.

Una notizia che ha generato un boom di vendite di questo vino, fanno sapere da Pala, piccola e quotata cantina della Sardegna che esporta il 40% delle 500 mila bottiglie prodotte l'anno.

Tuttavia, anche se bere Cannonau fa bene al cuore, specifica Oz, è importante non esagerare. Tra le terre che annoverano un'età media decisamente più lunga delle altre, oltre alla Sardegna, segnala il medico ci sono anche Okinawa in Giappone, Nicoya Penisula in Costa Rica, Loma Linda in California e Ikaria in Grecia.