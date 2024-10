Certificato di eccellenza rilasciato da Tripadvisor per il castello medioevale di Sanluri, dedicato a Eleonora d'Arborea, ed ai suoi quattro musei.

Il riconoscimento premia le strutture ricettive che durante l'anno hanno avuto sul portale ottime recensioni.

Per ottenere il "bollino" di qualità una struttura deve mantenere un punteggio complessivo stabile di almeno quattro punti su cinque, aver ricevuto un numero minimo di recensioni ed essere presente su Tripadvisor da almeno 12 mesi.

"Siamo molto orgogliosi di questo importante riconoscimento - commenta il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi -. Premia l'impegno che l'amministrazione comunale e la cooperativa il Maniero stanno mettendo per valorizzare questa risorsa turistica unica in Sardegna. Non ci fermeremo con il Castello: stiamo lavorando per accrescere l'offerta turistica tra storia e tradizioni e di promuoverla nei principali canali del turismo".