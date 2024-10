Sarà una domenica pomeriggio movimentata, a Nuoro, quella di domani, 18 febbraio, quando per le vie del centro andrà in scena l'affascinante sfilata delle maschere del carnevale barbaricino.

Dopo la vestizione in piazza Sardegna, il corteo partirà alle ore 16.30 da via La Marmora per arrivare in piazza Vittorio Emanuele.

Le migliaia di visitatori presenti potranno assistere all'esibizione delle associazioni culturali Tamburini e Trombettieri "Città di Oristano", Atzeni Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, Pro Loco Mascheras Limpias di Fonni, Sos Corriolos di Neoneli, Maschera a Gattu e Maimone di Sarule, Boes e Merdules di Ottana, Cointrotza di Aidomaggiore, Su Bundhu di Orani, Urthos e Buttudos di Fonni e Tumbarinos Pro Loco di Gavoi.