Sarà un’edizione speciale per il Carnevale Sennorese 2019 organizzato dalla Pro Loco di Sennori, presieduta da Riccardo Sara, con la collaborazione e il patrocinio del Comune.

Sabato 2 marzo alle 15,30 è prevista la partenza della sfilata da via Le Conce con carri allegorici e parate. Si proseguirà, poi, in via Santa Vittoria, via Umberto, via Italia, via Vittorio Emanuele, via Roma con inversione all’altezza di via Cottoni e ritorno fronte Giardino Comunale dove saranno offerte frittelle e favata per tutti.

Prevista la presenza dei gruppi Boes e Merdules Ottana, Cambas de linna Guspini, Pro Loco Sennori, Alice nel paese delle Meraviglie, Vichinghi, Circo Zanfretta con Theahtre En Vol, Pirati, Regina di Cuori e i The Simpson.

Martedì 5 marzo dalle 15.30, avrà luogo la sfilata Carri allegorici e parateda via G.Marcora per proseguire in via Cottoni, via Roma, via Vittorio Emanuele, via Italia, via Roma con arrivo nei pressi della passeggiata "la Scala" dove saranno offerte frittelle per tutti.

I gruppi saranno: Pro Loco Sennori, Brasil Show, Alice nel paese delle Meraviglie, Vichinghi, Circo Zanfretta con Theatre En Vol, Pirati, Regina di Cuori e The Simpson. (FOTO di Cristina Biccai)