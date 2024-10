Tutto pronto nell'isola per i festeggiamenti del Carnevale 2014. A Oristano fine settimana sotto il segno della Sartiglia, con tre appuntamenti in calendario e grande attesa per la corsa equestre del 2 e 4 marzo.

A Olbia presentata oggi la 137a edizione del Carrasegare Olbiesu, che punta a far sorridere nuovamente la città, duramente colpita dall'alluvione del 18 novembre scorso. Divertimento in piazza da giovedì grasso, 27 febbraio, con il "Gran Galà de le Fave con lardo", animazione per bambini e musica dal vivo sino a tarda sera.