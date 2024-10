E’ tempo di Carnevale e anche la comunità di Ollolai si appresta ad accendere i riflettori sulla festa più colorata dell’anno nel segno del divertimento, della spensieratezza e dell’allegria.

La Pro loco, guidata dal Presidente Pierpaolo Soro, in collaborazione con il Comune, ha organizzato una serie di eventi che avranno inizio sabato 31 gennaio con Sas Tropas, i gruppi spontanei di maschere che faranno visita alle case del paese.

La collaborazione con la Proloco di Sarule viene rinnovata anche per l’edizione 2015 di uno dei Carnevali più coinvolgenti del territorio che vedrà sfilare i carri allegorici a Sarule e Ollolai rispettivamente il 14 e il 21 febbraio.

Saranno premiate le maschere più originali e ai carri allegorici verranno riconosciuti i rimborsi per l’impegno e la partecipazione.

<<Vogliamo dar vita al carnevale del territorio - dice Pierpaolo Soro, presidente della Pro Loco di Ollolai - la nostra speranza è quella che tutte le associazioni dei paesi del centro Sardegna seguano il nostro esempio per far fronte allo spopolamento e all’isolamento dei nostri territori. In questo periodo di crisi economica - spiega Soro - il sodalizio tra le Pro Loco consente non solo di risparmiare sulla realizzazione dei carri allegorici, ma garantisce soprattutto la buona riuscita delle manifestazioni>>.

“Lo spirito folle della Barbagia scatenato da Ospitone” richiama un pubblico sempre più vasto che trova a Ollolai un’occasione di puro coinvolgimento.

IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI:

SABATO 31 Gennaio

ore 18:00 “SAS TROPAS” (gruppi spontanei di maschere in giro per le case del paese).

ore 23:30 Serata Danzante in Maschera - in consolle Francesco Cinelli Dj per l’apertura di un grandissimo Carnevale Ollolaese datato 2015 (presso la sala da ballo Pro Loco – ex esposizione Candido Soru).

SABATO 7 Febbraio

ore 18:00 “SAS TROPAS” (gruppi spontanei di maschere in giro per le case del paese).

ore 23:30 Serata Danzante in Maschera - Music Selection by DJ Set (presso la sala da ballo Pro Loco – ex esposizione Candido Soru).

GIOVEDÌ 12 Febbraio

ore 10:30 Inizio Sfilata in Maschera dei Bambini per le vie del Paese (sfilata organizzata dalle Scuole Elementari, Medie e Materne).

ore 17:00 Serata Danzante in Maschera per i Bambini (presso la sala da ballo Pro Loco – ex esposizione Candido Soru);

ore 18:00 “SAS TROPAS” (gruppi spontanei di maschere in giro per le case del paese);

ore 23:30 Serata Danzante in Maschera - Music Selection by DJ Set (presso la sala da ballo Pro Loco – ex esposizione Candido Soru).<