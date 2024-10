Un programma ricco e vario, nel segno del coinvolgimento, dell’allegria e delle tradizioni: Nuoro si prepara a vivere un fine settimana particolarmente suggestivo e di grande richiamo, in occasione della grande festa del carnevale organizzata dal Comune di Nuoro.

Sabato 17 febbraio, l’evento "Carotas in sas carreras nugoresas" radunerà carri allegorici e gruppi in maschera spontanei, lungo una sfilata allegra e colorata che partendo da via La Marmora alle ore 15.00 mescolerà danze e coinvolgimento anche all’arrivo in piazza Vittorio Emanuele.

Appuntamento alle 18.00 con l’AbiCi della Giostra a pedali di Antonio Chironi, in piazza Vittorio Emanuele, dove si terrà il Carnevale dei bambini con la Sartiglietta, la Pentolaccia, Baby Dance e spettacoli animati dall’associazione “Dietro Mamma non siamo la casetta”.

A seguire, intorno alle 18.30, sarà organizzata una Zeppolata mentre alle ore 19.00 verranno proclamati i vincitori della sfilata col supporto della Leva ’88.

Dalle 19.30 in poi, la conclusione della giornata di festa sarà caratterizzata dai balli in maschera con la musica del dj set Momak.

Domenica 18 febbraio sarà la volta della manifestazione Carnevale di Barbagia con la sfilata delle maschere etniche, da Piazza Sardegna a Piazza Vittorio Emanuele, introdotte dai suoni dei Tamburini e Trombettieri “Città di Oristano”.

C’è grande attesa per l’esibizione dei Mamuthones e Issohadores Associazione Atzeni di Mamoiada, Sas Mascheras Limpias della Pro Loco di Fonni, Sos Corriolos di Neoneli, Sa Maschera a Gattu e Maimone di Sarule, Boes e Merdules di Ottana, Sa Cointrotza di Aidomaggiore, Su Bundhu di Orani, Urthos e Buttudos di Fonni, Sos Tumbarinos della Pro Loco di Gavoi.

La sfilata, che avrà inizio alle 16.30, sarà preceduta dal rito della vestizione, in programma alle ore 16.00 in piazza Sardegna.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su Sardegna Live.

Alle ore 18.00 si terrà STA SARDINIA TRAINING ACADEMY, corsa coi sacchi, giochi tradizionali e bolle di sapone giganti in collaborazione con S’Appentu e ASD All’Arrembaggio Animazione Nuoro.

Alle ore 18.30 la Zeppolata in piazza alla quale seguiranno i balli in piazza organizzati dal Gruppo Folk Ortobene e dall’Accademia di tradizioni popolari Su Nugoresu.