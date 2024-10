C’è aria di festa nel Goceano, dove il Carnevale corre a cavallo nell’ambito di un evento che richiama migliaia di spettatori a Benetutti per assistere ad uno dei più interessanti spettacoli della tradizione equestre.

La Pentolaccia a Cavallo, organizzata dall’Associazione Ippica Benetuttese presieduta da Carletto Dessena, festeggia la sua sesta edizione e sarà presentata per il secondo anno consecutivo da Giuliano Marongiu.

Sabato 6 febbraio a partire dalle ore 14.30, 150 cavalieri in abito carnevalesco o in costume sardo animeranno un incontro unico per colore, emozioni e bellezza.

Lungo la via principale di Benetutti, in un percorso di 500 metri preparato ad arte per l’occasione, a gruppi di tre cavalieri allineati, i protagonisti provenienti da decine di paesi dell’isola si lanceranno al galoppo e a velocità sostenuta per colpire con dei bastoni i vasi di terracotta pieni di coriandoli, che dovranno essere infranti simultaneamente e nel minor tempo possibile in un gioco che richiede abilità, forza, destrezza, complicità e affiatamento.

La prova viene doppiata in quanto, lungo lo stesso tracciato, i vasi sospesi nell’aria e appesi ad una corda saranno ben sei (i primi tre posti ad una distanza di 70 metri circa dagli altri tre).

Ad aprire l’evento e a sottolineare i diversi passaggi delle batterie formate dai cavalieri saranno i componenti del Gruppo Sbandieratori e Musici Quartiere Castello di Iglesias che dal 2012 fanno ufficialmente parte della Federazione Italiana Sbandieratori.

Grande novità di questa edizione: Sardegna Live realizzerà uno speciale televisivo che trasmetterà i momenti più salienti della manifestazione con le interviste ai protagonisti.

La parte conclusiva sarà caratterizzata dalle Pariglie dei cavalieri che disegneranno figure in movimento sui cavalli in corsa: una sorta di prova finale segnata da abilità e spericolatezza.