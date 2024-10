Il cardinale Angelo Becciu è tornato in Sardegna. Dopo la visita alla sua comunità, Pattada, lo scorso 29 agosto, il porporato torna nell'isola per la prima celebrazione solenne nella cattedrale Ozieri, nella cui diocesi è nato e cresciuto.

L'appuntamento è per domani, 7 ottobre, in piazza Carlo Alberto alle ore 16.30 quando fedeli, vescovi e sacerdoti accoglieranno il cardinale per poi raggiungere in corteo la Cattedrale. Alle 17.30 Becciu presiederà la messa solenne concelebrata da tutti i vescovi della Sardegna, e da numerosi sacerdoti provenienti da varie parrocchie della diocesi e dell'Isola.

La celebrazione verrà trasmessa anche su alcuni maxischermi, visto il gran numero di fedeli attesi.

Al termine dell'evento il cardinale saluterà i presenti prima di ripartire per Roma.

Nel video sottostante le immagini della visita del cardinale a Pattada il 29 agosto, quando la comunità lo accolse festosa e commossa. Quei momenti vennero trasmessi in diretta da Sardegna Live col commento di Giuliano Marongiu.