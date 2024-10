Il cardinale Angelo Becciu fa ritorno a casa per la prima volta dopo aver ricevuto la porpora da Papa Francesco.

La comunità di Pattada oggi è in festa per molteplici motivi. Il 29 agosto, infatti, ricorre la festa patronale di Santa Sabina e non è un caso che il cardinale Becciu, dai suoi compaesani affettuosamente chiamato don Angelino, abbia deciso di riabbracciare la sua gente in questa data.

Alle ore 9 si svolgerà la solenne processione in onore della santa, accompagnata dai cavalieri e dalle pregiate bandiere votive. Il cardinale verrà accolto dai cavalieri, dai fedeli e dalle autorità attorno alle 10.15 in via Duca d'Aosta e poi, percorrendo a piedi via Regina Margherita, raggiungerà la chiesa parrocchiale dove, nel sagrato, impartirà la benedizione ai cavalieri. 

Successivamente il principe della Chiesa celebrerà la messa in onore di Santa Sabina. L'evento verrà trasmesso in diretta da Sardegna Live.