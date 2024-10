Sarà Pielo Pelù la star indiscussa del Capodanno sassarese. Ma il cantautore toscano e i suoi Bandidos non saranno gli unici artisti ad animare la notte di san Silvestro. Sul palco saliranno, infatti, anche il gruppo sardo MariaMarì e il dj Davide Merlini, in grado di spaziare con il suo dj set dagli Anni 60 a oggi. Una serata dedicata a un vasto pubblico, per età e gusti.

Parecchie le offerte arrivate per il bando di gara, tutte valide e interessanti, ma quella della R&G Music, in collaborazione con Sem Organizzazione, società specializzate nella progettazione di eventi culturali, si è contraddistinta per qualità. Le due realtà sono leader in Sardegna e in Italia per l'organizzazione di spettacoli e hanno già organizzato numerosi live che hanno coinvolto artisti italiani e stranieri.

«Per l’ultimo dell’anno abbiamo scelto di ospitare nel cuore della città, piazza d’Italia, un artista di fama internazionale che regala sempre spettacoli di grande effetto scenico - commenta il sindaco Nicola Sanna - ma abbiamo anche voluto dare spazio a musicisti del territorio, i MariaMarì, e a uno storico dj sassarese, Davide Merlini».

Il leader dei Litfiba ha, al suo attivo, anche un progetto da solista che lo vede interprete vocale e trascinatore sul palco, e numerose collaborazioni con musicisti italiani e stranieri. Nati nel 2005, MariaMarì, omaggiare grandi autori come Enzo Iannacci e Vinicio Capossela, Tom Waits e Fabrizio de Andrè. Con ironia e intensità trascinano il pubblico in un percorso nella canzone d'autore. Storico dj sassarese, Davide Merlini suona in tutta la Sardegna promuovendo la musica funky, hip hop, reggae e ha collaborato, tra gli altri, con Elio e le storie tese, Ramones e 99 Posse.

La serata del 31 si aprirà alle 22.30 con preselezioni musicali di Dj Merlini, cui sarà affidata anche la chiusura. Subito dopo, alle 23.00, spazio ai MariaMarì con Alessandro Carta (voce e cajòn), Peppino Anfossi (violino), Andrea Fanciulli (chitarra) e Simone Sassu (piano elettrico). Dalla mezzanotte il via al concerto di Piero Pelù e i suoi Bandidos.