Il capo della Polizia, Franco Gabrielli ha visitato ieri mattina il Centro di Addestramento Istruzione Professionale della Polizia di Stato di Abbasanta, dove è in atto il 209° corso allievi agenti, il primo tenuto nella scuola sarda. Il prefetto è giunto al C.A.I.P. in compagnia del direttore c entrale per gli Istituti di Istruzione, Luisa Pellizzari, del questore e del direttore della scuola.

Gabrielli, dopo un saluto ai frequentatori - nel pieno rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di sicurezza - ha ringraziato per la loro presenza la signora Tina e Giovanni Montinaro, moglie e figlio di Antonio, il poliziotto che perse la vita nell’attentato contro il giudice Falcone.

Il capo della Polizia ha ricordato l’importanza della vicenda umana e professionale di Antonio Montinaro, persona che incarna in modo esemplare i valori della Polizia di Stato meritevoli di essere conosciuti da tutti i giovani che si apprestano ad intraprendere l'arduo cammino del poliziotto.

Dopo aver ringraziato la signora Montinaro per il suo incessante impegno per il rispetto della legalità, Gabrielli ha rammentato ai giovani allievi di tenere sempre in considerazione il messaggio lasciato da Antonio Montinaro: “L’essere al servizio della comunità è l’unica ragione d’essere di tutti gli appartenenti della Polizia di Stato”.

Al termine, il prefetto ha pranzato con gli allievi nella mensa del C.A.I.P.