Dal 9 giugno è in corso di svolgimento, presso il Museo Meilogu Medievale a Bessude, un seminario di studio che vede protagonisti 13 studenti della University of British Columbia di Vancouver (Canada), guidati dalla loro docente Sabina Magliocco assieme all'assistente Francesca Pegorer, dal titolo “Ethnography of Sardinia: Heritage in a Global Context “ (Etnologia della Sardegna: il suo patrimonio in un contesto globale).

L’intento è quello di far conoscere il patrimonio culturale sardo, oltre che le modalità e gli strumenti con cui la Sardegna valorizza il suo patrimonio in un contesto di globalizzazione.

Durante il percorso di studio, che si concluderà il 22 giugno, gli studenti ascolteranno le relazioni di esperti e docenti, visiteranno musei, siti archeologici, monumenti e saranno coinvolti nelle attività di alcune aziende del Meilogu.

Il programma prevede gli interventi dei professori Marco Milanese, Anna Depalmas ed Eliana Natini dell'Università di Sassari, della profesoressa Alessandra Guigoni dell’Università di Cagliari, dei dottori Gianluigi Marras e Gianna Saba della Soprintendenza ai Beni Culturali di Sassari e Nuoro e del professor Guy D'Hallewin del CNR.

Gli studenti saranno ospiti per una giornata rispettivamente dell'agriturismo “Cugumia” di Bessude, della fattoria didattica “Sa Tanca” di Thiesi e della cooperativa “Terra Madre” di Cossoine.

Il percorso di studio in Sardegna è iniziato con una fase preparatoria a Vancouver e si concluderà nell'Università canadese dove, nel mese di agosto, ciascuno dei partecipanti nel mese di agosto presenterà al pubblico una relazione sul tema ovvero l'aspetto particolare che ha maggiormente incontrato il suo interesse.

I testi saranno inviati a Bessude e resi disponibili per chiunque abbia interesse alla loro consultazione presso il Museo Meilogu Medievale.

L'iniziativa, finanziata dall'Università di Vancouver, è resa possibile dalla collaborazione dell'Associazione Promeilogu che ha curato tutti gli aspetti organizzativi e logistici.