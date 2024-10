«Trascorri l’estate con noi!”. Con quest’appello, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gunnanor Fitness” di Bonnanaro ha comunicato che dal 2 luglio al 14 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, avrà inizio un campus estivo di attività ludico motorie destinate ai bambini dai 3 agli 11 anni.

In programma, tra le altre cose, giochi all’aperto e laboratori creativi che si terranno nel Centro Polivalente (ex scuole elementari) in via della Regione 4. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero di telefono 3487442431 (Davide Raga).