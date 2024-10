Il campione nazionale del Palio degli Asinelli Valentino Bussu è pronto per conquistare la Spagna. Domani mattina il primo volo per Santander nelle Asturie porterà il giovane fantino e il presidente della Pro Loco di Ollolai, Pierpaolo Soro, in terra iberica dove li attende la scuderia del grande pilota di Formula 1 Fernando Alonso, attualmente pilota della McLaren, e di Anibal Linares, vincitore di tutte le corse d’asini della Spagna. Valentino dovrà correre il prestigioso palio di Vibano.

<<L’entusiasmo è alle stelle - commenta il presidente Soro -. Il nostro compito è quello di promuovere la cultura e le tradizioni di Ollolai e di tutta la Sardegna. Siamo molto orgogliosi del gemellaggio che verrà sancito>>.

Per Valentino Bussu questo è solo l’inizio di un periodo ricco di appuntamenti di grande prestigio per la sua carriera di fantino.

<<In occasione del Palio dei Micci a Querceta, in Versilia - dice Francesco della scuderia Ferrari - ho scelto proprio Valentino come mio eventuale sostituto. Credo in lui e nella sua grande abilità. E’ da tre anni che vinco il Palio dei Micci con un asino comprato ad Orune. Gli asinelli della Sardegna hanno una marcia in più rispetto a tutti gli altri sia come passo di doma che come razza. Valentino Bussu sarà proprio accanto a me e siamo pronti per portare a casa il quarto titolo consecutivo>>.

Francesco Ferrari e il fantino di Ollolai sono impegnati anche nella preparazione di tre asinelli per il palio di Camposano in provincia di Napoli.

<<Stiamo lavorando sodo per affrontare al meglio tutte le gare - dice Valentino -. A Camposano vorrei replicare il successo dello scorso anno e sventolare la bandiera dei quattro mori in segno di vittoria. Sono carico anche per la trasferta spagnola e darò il massimo per portare sul podio la Sardegna e i suoi colori>>.