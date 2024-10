La forza e il coraggio di Fabrizio Pinna, 21 anni di Olbia, affetto da una rarissima patologia, ma in grado di fare dello sport una ragione di vita. Una grinta, la sua, che gli ha permesso di sfondare in una disciplina, il paragility dog, che unisce le qualità del conduttore a quelle del suo cane, in un percorso a ostacoli che richiede preparazione atletica e una profonda sinergia tra conduttore e cane.

Con lui gareggia la sua Kira, un incrocio tra un labrador e un golden retriever, adottata da un canile di Olbia. Pinna è stato ricevuto a Villa Devoto dal Presidente Christian Solinas.

"Orgogliosi di te, della tua tenacia e dell'orgoglio con il quale porti nel mondo i valori dello sport e i colori della Sardegna. Ogni volta che gareggi, porti fuori dall'Isola un pezzo di Sardegna”, queste le parole del Governatore.

Pinna ha anche illustrato le esigenze e le problematiche delle persone affette da malattie rare, affrontate con grande sacrificio dai pazienti e dalle loro famiglie.