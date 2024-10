È nuovamente a Nuoro, ai "Giardini" di piazza Vittorio Emanuele, dalla giornata di oggi, ma anche domani 3, giovedì 4 e venerdì 5 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, il camper che consente, alle donne di età compresa fra i 𝟓𝟎 𝐞 𝐢 𝟔𝟗 𝐚𝐧𝐧𝐢 e che non abbiano effettuato una mammografia nell’ultimo anno, di accedere gratuitamente all’esame della mammografia.

L’iniziativa è inserita nel progetto denominato 𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐞𝐢 𝐭𝐮… 𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐮𝐫! curato dalla 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 e dal 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐢 della 𝐀SL n. 3 𝐝𝐢 𝐍𝐮𝐨𝐫𝐨.

Si coglie l'occasione per invitare tutte le pazienti ad aderire alla campagna, ricordando a tutte le donne nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni che non hanno ricevuto l’invito a partecipare, ma vogliono, che possono comunque dare la propria disponibilità inviando una mail a centro.screening@aslnuoro.it, telefonando al numero verde 800.20.80.84 o compilando il modulo che si ottiene inquadrando il QR Code presente nelle locandine affisse in tutte le farmacie aderenti. Inoltre, le donne interessate possono direttamente avvicinarsi alla postazione.