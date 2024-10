Il Cagliari Calcio vuole tornare in città, nello stadio Sant’Elia. La società, in una nota, si dice disponibile ad incontrare il sindaco Massimo Zedda per avviare la trattativa inerente a l’utilizzazione dello stadio già dalla prossima stagione.

"Sollecitiamo un incontro tecnico per avviare -spiega il Cagliari Calcio- le procedure dettate dalle norme in materia, evidenziando l'imminente termine per l'iscrizione al prossimo campionato". Le dichiarazioni dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici di Cagliari, Luisa Anna Marras, che aveva riaperto una speranza per riportare il Cagliari al Sant’Elia manifestando espressamente la volontà di ripristino e di messa a norma dell’impianto sportivo in breve tempo, dunque, non sono passate inosservate ai dirigenti della società rossoblù.

Il Cagliari Calcio prende molto seriamente l’offerta lanciata dal Comune di Cagliari e ringrazia l’amministrazione comunale per l’opportunità che è stata offerta. La speranza di tutti i tifosi è quella che non si perda più tempo per assegnare, in via definitiva, uno stadio al Cagliari e restituisca loro quella dignità sportiva per un orgoglio che non è mai venuto a mancare.