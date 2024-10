Sarà Jacopo Quadri il protagonista del prossimo fine settimana del “Cagliari Film Festival”, al rassegna assegna di cinema di impegno civile organizzata dall’associazione Tina Modotti.

Venerdì 18 maggio dalle 18.00 alle 21.00, presso il Cinema Greenwich d’essai, di via Sassari 67, il famoso regista presenterà in anteprima regionale il suo ultimo film “Lorello e Brunello”.

Sabato 19 dalle 10.30, Quadri si sposterà negli spazi della Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta, 2, per tenere una mastercalss gratuita sul montaggio nel cinema.