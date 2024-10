Un altro 3-0 e il Cagliari, che già aveva la A in tasca, vola in vetta alla classifica sorpassando il Crotone. Salernitana nei guai: per la squadra di Menichini decisivi gli ultimi novanta minuti.

Partita subito viva: due grandi occasioni per Deiola e Farias e una per Donnarumma nei primi dieci minuti. Nella ripresa Donnarumma si mangia il gol del vantaggio solo davanti a Storari. Poi la rete del Cagliari: su calcio d'angolo Salamon in mischia prima colpisce la traversa di testa, quindi, quando la balla rimbalza in area, infila con una cannonata.

Alla mezz'ora arriva il raddoppio: contropiede Sau-Joao Pedro e tocco a porta vuota di Giannetti. Al 34' rosso diretto di Bernardini, fallo su Fossati, ed un minuto dopo gol tutto sardo: assist di Deiola e rasoterra all'angolino di Sau.

Risultato al sicuro e Rastelli può concedere qualche minuto di gloria a Dessena, fuori da fine novembre per l'infortunio all'andata col Brescia.