Il dramma si è consumato questa sera al Bingo Palace di via Calamattia, a Cagliari. Il corpo senza vita di una donna di 52 anni è stato rinvenuto nel bagno della sala. Quando sul posto è intervenuto il 118, la donna era già morta.

In via Calamattia è giunta anche la Polizia. Gli agenti della Squadra volante sono all'opera per cercare di ricostruire la dinamica. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe fatto uso di qualche sostanza stupefacente e questo potrebbe averne provocato la morte.

Era arrivata nel locale del capoluogo in compagnia del compagno. Il pm ha disposto la restituzione del corpo ai familiari.