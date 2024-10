Il corpo di un 63enne è stato recuperato nel mare antistante la spiaggia di Pistis.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Torre dei Corsari. Secondo quanto ricostruito l'uomo, Piergiorgio Melis, originario di Simala, si trovava da solo in spiaggia. Dopo essere entrato in acqua per fare un bagno sarebbe stato colpito da un malore morendo poco dopo.