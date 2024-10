Il cadavere di un uomo di 45 anni, di nazionalità algerina, è stato scoperto questa mattina nelle scale di una palazzina in via Temo a Cagliari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale e il medico legale. Sul corpo del 45enne non sono stati riscontrati segni di violenza.

L'ipotesi è che il 45enne sia morto per un'overdose o per un malore. Saranno gli accertamenti del medico legale a stabilire le cause della morte.