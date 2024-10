Il corpo senza vira di un uomo di 41 anni, Mario Sedda, è stato trovato nelle campagne alla periferia di Porto Torres.

Il cadavere è stato rinvenuto in via Sassari da un passante che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima era originaria di Porto Torres, secondo quanto ricostruito viveva con varie patologie in condizioni di disagio.

Il medico legale, sebbene il corpo fosse già in avanzato stato di decomposizione, avrebbe escluso che si tratti di morte violenta. I carabinieri stanno lavorando per risalire alle cause del decesso.