“Friedrich Niemand. Potremmo tradurlo come “Federico Nessuno”. In una notte del 1939 guardava i suoi genitori mentre venivano trucidati in un seminterrato dalla Gestapo. E anche se aveva meno di 6 anni, fu sottoposto a trattamento di rigore, botte e torture. Ma il piccolo Federico Nessuno non poteva né gridare né parlare, perché ormai la sua lingua era diventata un’appendice morta, pietrificata dall’orrore”.

E s’apre il pesante sipario, con altrettanto pesanti parole. Quando un attore è grande riempie la scena anche da solo, la attraversa con consumato talento e padronanza, sprigiona carisma, ‘’veste’’ i suoi personaggi di una strana magia che, dopo aver colpito, lascia il segno. Remo Girone è protagonista al Teatro Massimo di Cagliari con “Il cacciatore di nazisti’’, tra gli eventi in programma nella Stagione de La Grande Prosa organizzati dal Cedac Sardegna.

L’attore interpreta Simon Wiesenthal, l’ebreo polacco sopravvissuto e liberato nel 1945 dal campo di sterminio di Mauthausen, che trascorre il resto della sua vita alla ricerca di un gruppo di nazisti colpevoli di aver condotto esperimento sui bambini, ai responsabili dell’Olocausto.

Una rappresentazione che, ad una settimana dalla giornata della Memoria, esprime un allarme civile, un monito contro la disattenzione dei nostri tempi e che può favorire ricorsi pericolosi di una storia da condannare.

“Sopravvivere è un privilegio che comporta dei doveri - recita il protagonista in uno dei passaggi cardine dell’intreccio - Imparare significa difendersi. Solo col racconto della memoria e di ciò che è stato il ricordo si tiene vivo”.

Una lucida testimonianza che Girone tratteggia coinvolgendo emotivamente la platea che a termine lo copre di lunghissimi applausi e unanime gradimento. Colui che nell'immaginario collettivo rievoca il personaggio di Tano Cariddi della celebre Piovra, è un signore raffinato e gentile, amato da sempre e “armato’’ di una voce che scava, racconta, colora suggestioni, riempie gli spazi dando forma alle parole che vibrano d’intensità.

Dal Cinema al Teatro, passando per i grandi eventi televisivi che ne hanno consolidato la popolarità, Remo Girone è uno dei grandi attori italiani che possono vantare una lunghissima carriera ricca di successi e riconoscimenti.