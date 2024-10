Poi, vieni a conoscenza di azioni che ti commuovono, che ti fanno sentire fiera e onorata di fare il sindaco di una comunità capace di trasmettere ai suoi figli sentimenti e valori tali da farti pensare, "che nonostante tutto, il domani sarà più bello dell'oggi". Bruno, Asia, Pietro, Damiano, Sofia, Beatrice, Tony, Claudia, Giada, Antonio C., Antonio L., Nora, Aurora, Nicola e Emiliano (leva 2010) che decidono di destinare i fondi raccolti per andare all'acquario di Genova, a Bitti come segno di solidarietà e vicinanza a un loro compagno che è un po' di Ovodda e un po' di Bitti. Che bravi ragazzi, ci fate sperare in un mondo migliore”.

Così, la sindaca di Ovodda, Cristina Sedda, davvero commossa per il bellissimo gesto di solidarietà nei confronti della comunità di Bitti, duramente colpita e provata dai danni dell’alluvione del 28 novembre scorso: quei soldi, 320 euro, dovevano servire per il viaggio di istruzione (ora rinviato all’anno venturo), a Genova, per visitare l’acquario, ma quei bimbi dall’animo buono hanno voluto pensare a chi in questo momento non se la passa affatto bene.

Bitti, come Amministrazione Comunale, ha già ricevuto 400mila euro dalla generosità di tantissimi sardi e non solo; c’è di più, il cuore dell'altruismo batte anche da parte dei piccoli alunni, come in questo caso, di alcuni bimbi di una classe delle elementari, che insieme ai genitori hanno fatto questa preziosa donazione in denaro.

(In basso la copia del bonifico postata dalla pria cittadina Cristina Sedda)