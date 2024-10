E' tutto pronto per la quarta puntata della appassionante sfida proposta dalla trasmissione di Rai 3 Il Borgo dei Borghi. I voti fioccano sul sito del programma www.rai.it/borgodeiborghi in vista della finalissima che si svolgerà in diretta, in prima serata, il 20 ottobre.

La quarta e ultima puntata di qualificazione si svolge nelle Marche. Camila Raznovic ci porterà a San Ginesio, in provincia di Macerata, e in questo luogo di incredibili bellezze, colpito dal terremoto, vedremo una serie di capolavori ancora non disponibili al pubblico. Ospite d’eccezione la marchigiana doc Valentina Vezzali, ex schermitrice, campionessa mondiale e cittadina onoraria di San Ginesio. A Tolentino incontreremo Saverio Marconi e la Compagnia della Rancia, una delle più famose compagnie teatrali in Italia. Il viaggio proseguirà fino a San Claudio al Chienti, dove sorge una splendida Abbazia, che secondo una teoria fantastica apparteneva a Carlo Magno. Proprio lì sarebbe sorta Aquisgrana.

Protagonista della puntata del 13 ottobre sarà Atzara, la perla del Mandrolisai rappresenterà la Sardegna e sfiderà:

VIGOLENO – Emilia Romagna

BIENNO – Lombardia

MONFORTE D’ALBA – Piemonte

BRUGNATO – Liguria

PANICALE – Umbria

MARUGGIO – Puglia

TASSULLO – Trentino Alto Adige

CAPRAROLA – Lazio

CETONA – Toscana

FENIS – Valle D’Aosta

FRATTA POLESINE – Veneto

BRINDISI MONTAGNA – Basilicata

SESTO AL REGHENA – Friuli Venezia Giulia

CARAMANICO TERME - Abruzzo

E intanto continuate a votare per portare in finalissima Atzara, il vostro Borgo preferito! Si vota una volta al giorno, un voto per regione, fino al massimo di venti voti.





👉🏻VOTA ATZARA PER IL BORGO DEI BORGHI - Rai 3

Si può dare un voto ogni giorno



Per sostenere Atzara occorrono dei passaggi semplicissimi:

Collegati su questa pagina:



https://www.rai.it/borgodeiborghi/Sardegna-a5264b9d-43c5-4ce7-9b62-8a648e8b1fe1.html

Effettua la registrazione (controlla la mail) 

Esprimi il tuo voto (si può votare una volta al giorno)