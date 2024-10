Il Birrificio di Cagliari ha partecipato e vinto il secondo premio alla più importante manifestazione dedicata alle birre artigianali che si è tenuta a Rimini il 14 Marzo 2014.

“Birra dell’anno”, il più importante evento nazionale del settore, è organizzato da Unionbirrai ormai da più di 10 anni dove partecipano i più illustri birrifici artigianali nazionali e internazionali, quest’anno addirittura 123 birrifici e più di 600 birre in concorso.

Il successo è stato raggiunto con un nuovo progetto : “L’obiettivo era quello di creare un prodotto di qualità che rappresentasse al meglio la Sardegna.” – dice uno dei soci e amministratore Marco Secchi “Dopo tante ricerche e tanti esperimenti per affinare la ricetta è nata la Figu Blanche nella quale si coniugano perfettamente lo stile tradizionale belga della blanche con uno dei prodotti più rappresentativi della terra sarda: il fico d’india.”

La “Figu Blanche” si è classificata seconda nella categoria birre alla frutta, Il riconoscimento ufficiale è stato accompagnato anche da tanti apprezzamenti di esperti del settore che l’hanno indicata come una delle “10 birre dell’anno 2014 che è più urgente provare”.

“Sono stati sei anni di grandi sacrifici” – continua M.Secchi – “ma puntare sulla ricerca di nuove soluzioni per valorizzare i prodotti nostrani ci sta dando grandissime soddisfazioni”.

Il Birrificio di Cagliari nasce dalla passione dei due soci, Marco Secchi e Ninni Giudici, per la birra artigianale. Ciascuno di essi aveva sperimentato in precedenza durante vari viaggi il piacere di poter degustare una birra direttamente nel luogo di produzione entrando in contatto con profumi e sapori che le birre industriali non posseggono. È il 2008 quando decidono di realizzare il primo Brewpub della Sardegna e dopo sei anni di esperienza nel locale hanno deciso fosse arrivato il momento di far conoscere un altro pezzo di Sardegna al resto del mondo, dapprima partecipando alla Fiera della birra artigianale tenutasi a Gennaio e successivamente al prestigioso evento riminese.