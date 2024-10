È morto in ospedale durante la notte il bimbo neonato rimasto ferito ieri, 17 agosto, nell'incidente stradale avvenuto lungo la SS 125 per Palau, in cui sono rimasti feriti lievemente anche i genitori e la sorellina di quattro anni, tutti di origine senegalese.

Il bimbo, di appena tre mesi, è stato trasportato in elicottero in gravissime condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Inutili i tentativi di salvargli la vita. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto all'altezza dell'incrocio con il passaggio a livello della linea ferroviaria a scartamento ridotto Tempio-Palau.

La famiglia viaggiava a bordo di una utilitaria che, per cause non accertate, è uscita fuori strada ribaltandosi. Il piccolo è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 che, vista la gravità della situazione, ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il piccolo all'ospedale olbiese.

La magistratura ha disposto il sequestro della salma è verranno accertare eventuali responsabilità sulle dotazioni di sicurezza presenti nella vettura sulla quale viaggiavano il bimbo e la famiglia.