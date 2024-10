Il consorzio Bim Taloro scommette sull’istituzione del polo regionale del cinema per ragazzi nel centro Sardegna e continua nel suo lavoro di promozione della cultura nella Barbagia e nel Mandrolisai.

In questa direzione si orienta l’importanza dell’approvazione e del cofinanziamento da parte della Regione Sardegna del progetto “Giffoniff - Tonara Experience 2015” presentato dall'ente presieduto da Giovanna Busia in partenariato con il Giffoni Film Festival e l’impresa Sociale Nuovi Scenari e con il sostegno dell’Enel.

Il nuovo progetto cofinanziato dall'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione prevede oltre alle giornate di Movie Days già realizzate a novembre, la sperimentazione in primavera di due interventi promossi da Giffoni Innovation Hub, attraverso il format Digital Days.

<<Si tratta di un altro importante tassello verso la realizzazione del polo regionale del cinema per ragazzi nel territorio dei comuni afferenti al Consorzio - spiega Giovanna Busia -. É stata premiata la qualità della proposta e l’impegno del Bim in materia di politiche giovanili che, in questi anni, sono state implementate anche attraverso la promozione della cultura cinematografica nei nostri paesi, la valorizzazione delle strutture del territorio come il cineteatro di Tonara, favorendo la partecipazione e il protagonismo dei nostri ragazzi>>.