Il Consorzio Bim Taloro, costituito da tredici Comuni barbaricini, ha acquistato quest’anno mille copie del Calendario 2017 “Nati per leggere”.

L’iniziativa è nata a livello nazionale dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino, per invitare gli adulti a leggere ai bambini fin da quando hanno pochi mesi di vita, come gesto d’amore che rafforza il legame affettivo in un clima di protezione e di piacere favorendo lo sviluppo cognitivo e le capacità relazionali del bambino.

Il calendario offre, pertanto, per ciascun mese dell’anno, suggerimenti di lettura per bambini da 0 a 6 anni e un titolo per adulti.

Il programma “Nati per leggere” è attivo su tutto il territorio nazionale, con circa 800 progetti territoriali che coinvolgono più di duemila Comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.

In Sardegna l’attività è curata dal Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi e dalla Biblioteca Metropolitana Ragazzi che hanno coordinato un gruppo di lavoro formato da bibliotecari, pediatri, librai, musicisti ed esperti di letteratura per l’infanzia, per la realizzazione della guida bibliografica sotto forma di calendario.

Nel territorio dei tredici Comuni consorziati nel BIM, risiedono 1.251 bambini dalla nascita fino ai sei anni. Il direttivo del Consorzio BIM, presieduto dal dottor Francesco Noli, ha deciso pertanto di presentare il calendario 2017 fissando quattro appuntamenti in altrettanti Comuni: Gavoi, Fonni, Tonara e Orgosolo.

La prima presentazione e distribuzione dello stesso calendario si svolgerà sabato prossimo, 11 febbraio, alle ore 10:30 a Gavoi, nella Sala Consiliare del Comune.

Gli altri incontri, sempre di sabato, si svolgeranno il 18 febbraio a Fonni e il successivo 25 febbraio a Tonara. Ultimo appuntamento il 4 marzo a Orgosolo.

Agli appuntamenti saranno presenti gli amministratori locali e rappresentanti del gruppo di lavoro: i pediatri Cristina Gabba e Salvatore Murgia; le bibliotecarie Barbara Dettori, Maria Giovanna Locci, Francesca Succu con Antonella Pinna, referente del Centro regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi.

Sono invitati tutti i bambini accompagnati dai rispettivi genitori, con eventuali fratelli e sorelle più grandi, nonni, educatori dei nidi e scuole materne.