Saranno cinque i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato dal Sindaco di Cheremule, Salvatore Masia, per giovedì 15 marzo alle 17.30, nella sede delle adunanze del Comune.

Si comincerà dalla compagnia Barracellare, con la ricognizione dell’elenco dei barracelli confermati e non confermati per il triennio in corso. Il secondo riguarderà l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e di quello annuale 2018.

Nel terzo si discuterà del Piano delle Alienazioni e della valorizzazione degli immobili comunali non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali (art. 58 del D.L. numero 112/2008 convertito in legge numero 133/2008).

Il quarto e il quinto riguarderanno, rispettivamente, la presentazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il periodo 2018-2020 e l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e dei relativi allegati.