A Nuoro nell'ultimo anno gli omicidi in provincia sono diminuiti rispetto al 2014 - 12 lo scorso anno, 8 nel 2015. Persiste, però, il primato delle auto bruciate, 160 durante l'arco dell'anno.

Il bilancio di fine anno è stato tracciato dai dirigenti della Questura di Nuoro. Presenti alla conferenza stampa il Questore Paolo Fassari, il vicario Giuseppina Stellino, il dirigente della divisione Anticrimine Domenico Nicola Chierico, il vice Questore aggiunto Fabrizio Mustaro e il dirigente dell'ufficio immigrazione Massimo Auneddu.

“L’anno che sia avvia alla conclusione – hanno detto i dirigenti - non è stato solo costernato da successi nel campo della polizia giudiziaria e della repressione dei reati. E’ stato un 2015 in cui gli uomini e le donne della Questura di Nuoro – 452 appartenenti alla Polizia di Stato e 26 impiegati civili del Ministero dell’Interno - hanno lavorato sempre a sostegno della gente, cogliendone le aspettative quotidiane. Lo hanno fatto con uno spirito di sacrificio non comune, superando difficoltà sempre crescenti.

Si è voluto rafforzare qualitativamente il controllo del territorio: la Polizia di Stato (compreso Polizia Stradale) ha identificato 150308 persone e controllato 106738 veicoli. I dati relativi alla sola Questura sono riportati nel prospetto generale.

Il territorio urbano di Nuoro è stato vigilato da 3313 pattuglie in servizio di Volante (9,4 al giorno nei quattro quadranti), i poliziotti di quartiere, oltre a personale automontato in abiti civili. I Commissariati hanno impiegato sul territorio 4902 equipaggi di Volante.

La provincia di Nuoro è risultata nella classifica pubblicata il 21 c.m. dal Sole 24 ore la migliore in Italia nei settori ordine pubblico e microcriminalità, seconda e undicesima rispettivamente per minor numero di appartamenti svaligiati e perpetrate estorsioni. L’Ogliastra è al primo posto nella graduatoria del miglior rapporto reati-pro capite triennio 2011/2014 (Nuoro al 19° posto).

Sono state definitivamente decentrate ai Commissariati Distaccati le licenze di polizia amministrativa, e in particolare il rilascio dei passaporti, che avviene oramai in tempi rapidi e preavvisati tramite sms service”.

REATI COMMESSI

Omicidi 8 Tentati Omicidi 6 Rapine 29 Veicoli incendiati 160

POLIZIA GIUDIZIARIA