Sono 20 gli incendi registratisi in Sardegna in data odierna. In quattro occasioni si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Nel comune di Nuoro, in località “Ocripunzos”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base regionale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Nuoro coadiuvata dal personale elitrasportato, due squadre Forestas di Nuoro e il G.A.U.F. del CFVA. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 14.

Nel territorio di Sassari, invece, le fiamme sono divampate in località “Scala Erre”, dove sono intervenuti tre elicotteri, compreso il Super Puma, provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa, Fenosu e Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sassari coadiuvata dal personale eliportato, una squadra locale Forestas del cantiere di Lu Traineddu, tre squadre delle Compagnie barracellare di Porto Torres, Stintino, Sassari e la squadra locale di volontari Misericordia. L’incendio ha lambito un parco eolico, distruggendo oltre 15 ettari di terreni incolti e coltivati a grano. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle ore 17.

A Calasetta un rogo ha interessato la località “C. Falchi”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Sul posto, a dirigere le operazioni, la pattuglia forestale della Stazione di Sant'Antioco coadiuvata dal personale elitrasportato e da una squadra di volontari di Protezione civile. In fumo un ettaro di terreni agricoli e incolti.

Anche a Posada è intervenuto un elicottero decollato da Farcana in località “Sos Palones”. Una pattuglia composta da quattro uomini del Corpo forestale proveniente da Siniscola ha coordinato i lavori mediante l'ausilio di un blitz e un'autobotte. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di pascolo cespugliato e macchia mediterranea. L'attività delle squadre a terra per mettere in sicurezza la zona è tutt'ora in corso.