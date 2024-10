Come da tradizione il nuovo anno si apre con il Concerto di Natale del Coro “Zente Sarda”, appuntamento che si rinnova da oltre 25 anni, organizzato dal sodalizio corale ovoddese in collaborazione con la Parrocchia “San Giorgio Martire” e il Comune di Ovodda.

La notte dell’Epifania, data che ormai è consolidata, dalle 19.00 nella Parrochia San Giorgio Martire inizierà il nuovo concerto, che ogni anno ospita una formazione polifonica diversa che affianca il coro padrone di casa, in auge da quasi 39 anni, diretto dal Maestro Enrico Pilo di Ovodda, e quest’anno il coro ospite sarà “Cantos de Jara” di Gesturi, diretto dal Maestro Nicola Cogoni.

“Ho sentito delle bellissime parole in occasione di un concerto i giorni scorsi” - dice il presidente del coro “Zente Sarda” Fabrizio Loddo - : “Quando si canta si prega due volte, e noi quest’anno pregheremo per le famiglie che in questi giorni hanno perso delle persone care, unendoci a loro in un caloroso abbraccio come meglio sappiamo fare, ossia cantando. Con la speranza che sia per tutti un anno migliore”.