La Sardegna sale sul podio più alto degli Oscar italiani della Pubblicità, il Key Award (premio di riferimento nel mondo della comunicazione digitale e degli spot pubblicitari).

Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento è una giovane eccellenza dell’advertising regionale e nazionale, l’agenzia pubblicitaria Relive Communication, che nata a Cagliari sette anni fa opera oggi tra la Sardegna e Milano nell'ambito della comunicazione corporate.

Il premio è stato assegnato nella categoria Family Lifestyle & Security, per lo spot “Il Bello Vince”, prodotto per lo showroom Iter di Ruggeri, con la collaborazione della più nota voce del doppiaggio italiano, Luca Ward.

Una vittoria, quella della Relive, che ha un doppio significato: non soltanto per il valore storico dell’Oscar (il Key Award, giunto alla sua 51esima edizione, è la meta di tutte le agenzie di pubblicità, case di produzione cinema e audio) ma anche perché l’agenzia di Cagliari è riuscita ad affermarsi davanti a produzioni di fama mondiale (Ikea, Chiesi, Lavazza, Enel) sbaragliando i più affermati spot della tv nazionale.

La premiazione è avvenuta ieri, nel gran galà di Milano, nella cornice del Teatro Elfo Puccini, dove sono saliti sul palco i protagonisti di questa grande impresa: Andrea Iannelli (regista e Co-Founder Relive Communication), Massimiliano Cicu (CEO e Co-Founder della Relive Communication), Massimo Moi (direttore creativo Relive Communication), Ausilio Camboni (compositore musicale), e accanto a loro l’Ad della Iter di Ruggeri, Davide Ruggeri.

Per la Sardegna si tratta di un premio che conferma il posizionamento e la solida tradizione dell’Isola nel mondo della creatività pubblicitaria; un Oscar che ritorna nell’Isola dopo l’assegnazione nel 2015 per lo spot Cagliari Capitale della Cultura.

“Questo premio – dichiara il Regista Andrea Iannelli – ci dice quanto le competenze e la qualità di una produzione regionale siano competitive nel mondo della pubblicità internazionale. Oggi noi vinciamo anche per tutti coloro che in Sardegna esprimono questo immenso valore. Le idee, il lavoro, l’aggiornamento continuo hanno una valenza doppia se concepiti in un contesto insulare come il nostro”.

“Il nostro obiettivo – spiega il CEO co-founder della Relive Massimiliano Cicu - è quello di accompagnare le imprese, prenderle per mano, in un processo di digitalizzazione capace di raccontarle in un’ottica pubblicitaria, attraverso i canali online e quelli offline. Più esattamente, renderne riconoscibile e chiara la loro identità, quello che tecnicamente definiamo corporate di un'azienda. Un percorso che permette alle aziende di crescere e posizionarsi sul mercato”.

E infatti, spiega il Direttore Creativo Massimo Moi, “L’essenza dello spot ‘Il Bello Vince’ è esattamente questo: un canto poetico a tutto ciò che rende unico e originale il brand Sardegna. Testo, immagine e voce parlano di bellezza, ma non è solo la bellezza onirica della natura o dei nuraghi, bensì è anche quella che produce la nostra Isola. Le nostre aziende creano bellezza. E la bellezza vince sul mercato proprio perché fiorisce dall’unicità del nostro territorio”.

Ad amplificare la notorietà dello spot premiato è stata la voce del re del doppiaggio italiano, Luca Ward e la sua agenzia Promoartist di Claudio Renda. Un sodalizio che ha portato la Relive a Roma, e che ha permesso l’incontro fra i giovani creativi sardi e il doppiatore romano.

Un incastro perfetto dunque, retto magnificamente dai suoni e le melodie del compositore cagliaritano Ausilio Camboni, che nella costruzione della traccia musicale ha voluto unire in un modo innovativo una melodia ad alta intensità emozionale ai suoni dell’identità sarda.

La lavorazione è stata il risultato di un lavoro in team che ha visto il coinvolgimento del designer Riccardo Atzeni, dell’operatore Lorenzo Giannoni e dell’account Delia Massone Berrino.