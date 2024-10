“Abbiamo voluto installare le luminarie in prossimità del bellissimo Presepe situato nel quartiere di Villanova. Ringrazio la famiglia Frongia, in particolare Giovanni e i figli Gianluca e Leonardo che, nonostante non poche difficoltà, sono riusciti a realizzare il Presepe nella caratteristica Piazzetta San Domenico, nel cuore di Villanova. Ringrazio l'Arcivescovo di Cagliari Mons. Baturi per la sua gradita benedizione e per aver partecipato alla sua inaugurazione insieme ai commercianti della zona. Ringrazio Alessandra Sorcinelli per la bellissima poesia letta ai presenti. Il Presepe, essendo all'aperto, merita di essere visitato in qualsiasi ora del giorno, ma in particolare la sera. Vi aspettiamo numerosi. Buona domenica”.

Sono le parole dell’assessore comunale alle Attività Produttive e Turismo di Cagliari, Alessandro Sorgia, nel mostrare le bellissime immagini del tradizionale presepe, con le luminarie installate in prossimità delle statuette, per rendere più gioioso e di buon auspicio per tutti (commercianti e cittadini), in questo momento di emergenza non solo sanitaria, ma anche economica. “Che possa essere d’aiuto per tutti noi” – ha concluso Sorgia.