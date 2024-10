L’Associazione no profit della Polizia Locale Sardegna Aspol, come da consuetudine, anche quest’anno ha consegnato i regali ai piccoli degenti del reparto Pediatrico del Brotzu: una delegazione di agenti, insieme a Babbo Natale, hanno regalato gioia e sorrisi ai piccoli con pupazzi, peluche e giochi.

Un gesto meraviglioso di autentica solidarietà e di buon Cuore, per far trascorrere anche ai meno fortunati un Natale meno triste: la delegazione dei poliziotti è stata accompagnata dai medici e dal personale sanitario in turno del reparto.

