Una bellissima notizia che ancora una volta fa emergere la grande sensibilità dei sardi e il loro cuore stracolmo di amore per chi ha bisogno. E sul sito Figc Sardegna.it rimbalza il resoconto della serata. Ieri pomeriggio, il Direttore Sportivo Stefano Siddi del Pirri con il tecnico Albertino Melis e una delegazione di giocatori rossoblú composta dal centrocampista Giampietro Demurtas e il bomber Oumar Diop, si sono recati alla Astafos in via Dessy Deliperi a Cagliari, per consegnare nelle mani del presidente dell’associazione Ugo Mancini, “l’assegno” dell’importo di 1.285 euro (il ricavato della vendita di ben 71 maglie da gara).

L’iniziativa partita dal DS Siddi e sposata a pieno dalla società, aveva visto la squadra indossare in occasione della gara del 15 Dicembre in casa contro il Decimo 07 (gara conclusasi 7 a 0 per i pirresi) una maglia a favore della Astafos Onlus Associazione Sarda Tutela Assistenza Fanciulli Oncoematologici Sardi.

Il ricavato della vendita delle maglie da gara è stato tutto interamente devoluto all’associazione. L’Associazione Sarda Tutela Assistenza Fanciulli Oncoematologici sardi è nata il 19 maggio 1992. Un gruppo di volontari, medici pediatri, infermieri, insegnanti e genitori, particolarmente sensibili ai problemi del piccolo paziente e della sua famiglia, diedero vita all’associazione “non profit” . Dal 1997, grazie alla concessione della giunta comunale di Cagliari, l’Associazione ha la sua sede operativa in un immobile comunale sito in via Dessy Deliperi 8/10 a Cagliari.

“Fare del bene aiuta il cuore di chiunque”

“Un altra missione portata a termine – dice Stefano Siddi - è stata l’ennesima esperienza che mi ha provato mentalmente e fisicamente ma allo stesso tempo riempito di gioia e orgoglio, perché dare una mano a chi è meno fortunato di noi è una sensazione indescrivibile. È doveroso ringraziare tutte le persone che hanno reso tutto ciò: il mio carissimo amico Mario Cuccu che mi ha fatto conoscere questa splendida realtà, il Presidente della Astafos Ugo Mancini che mi ha illustrato la missione dell’Associazione, la società Asd Pirri che ha sposato a pieno la mia iniziativa e mi ha assecondato fin da subito per portare avanti ciò che più credevo, la squadra tutta, dai mister ai giocatori tutti, che, con l’acquisto delle loro maglie personali, hanno contribuito alla raccolta fondi, il Futsal Femminile Cagliari con il suo capitano Claudia Cuccu, l’Asd Santa Vittoria calcio a 5 femminile Sarroch con il suo Presidente Donatella Dessì, i tanti genitori dei bambini dell’attività di base e della scuola calcio nostra, tutti i miei amici e le persone a me care che la pensano esattamente come me quando c’è da aiutare il prossimo. A tutti voi - conclude Siddi - che avete reso possibile con l’acquisto di ben 71 maglie a raccogliere la cifra di € 1.285,00 dico: grazie 1285 volte”.