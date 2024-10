Il Comitato Ferragosto Escalaplanese classe 1979 ha deciso di donare alla Croce Verde escalaplanese un defibrillatore, che verrà installato nell'ambulatorio del paese, in via San Sebastiano. Lo strumento verrà installato esternamente per dare la possibilità (in caso di necessità), di essere utilizzato senza avere nessun impedimento.

Il Comune, negli scorsi anni, ha dotato tutte le strutture sportive di Dae e ora i membri del Comitato (presieduto da Anna Irene Dessì, formato da poco meno di cinquanta coetanei), ha deciso di potenziare questo servizio installandolo esternamente ad una struttura pubblica.

Il Comitato ha acquistato, oltre al defibrillatore, anche la giostra per bambini, che verrà installata nell'asilo: “Abbiamo cercato di aggiungere qualcosa ai servizi già esistenti nella nostra comunità – dicono i membri del sodalizio escalaplanese – i fondi utilizzati sono della comunità, donati in onore della Beata Vergine Assunta e a loro, a tutti i nostri concittadini, va il nostro più sincero ringraziamento per le offerte donate”. All’iniziativa, oltre alle autorità locali, sarà presente anche la Presidente della Croce Verde Pierpaola Cubeddu assieme ai volontari dell’associazione.